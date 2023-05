RALLY Simone Campedelli vince il rally del Salento Il pilota romagnolo si porta al comando della classifica tricolore

Simone Campedelli vince il rally del Salento.

Simone Campedelli ha vinto il Rally del Salento, secondo appuntamento del Campionato Italiano Asfalto. Il pilota cesenate è stato l'autentico dominatore della gara pugliese, aggiudicandosi sei delle nove prove speciali in programma. Il portacolori della Skoda Fabia R5 ha preceduto di 22 secondi Corrado Fontana al volante di una Hyundai I 20. Terzo posto per Stefano Albertini. Con questa vittoria, Simone Campedelli si porta al comando della classifica tricolore.

