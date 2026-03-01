Simply the Bez! Bezzecchi fa la voce grossa in Thailandia

L’Aprilia risponde presente e lo fa con autorità. Nel primo Gran Premio della stagione in MotoGP, Marco Bezzecchi conquista una vittoria netta in Thailandia, attesa e in parte annunciata, regalando alla casa di Noale il primo successo dell’anno. Dopo la caduta del sabato nella Sprint, che aveva interrotto un fine settimana fino a quel momento dominato tra prove e qualifiche, Bezzecchi ha rimesso le cose in ordine la domenica. Scatto perfetto al via, comando preso fin dai primi metri e gestione lucida della gara. Strategia chiara, ritmo controllato e attenzione al consumo delle gomme: una prova di maturità che conferma la crescita del pilota italiano e la competitività della RS-GP. Il risultato fotografa il dominio delle moto di Noale: quattro Aprilia nei primi cinque posti, un ribaltamento totale rispetto a un anno fa, quando in Thailandia era stata la Ducati a monopolizzare il podio.

La gara segna anche l’interruzione della straordinaria sequenza di 88 podi consecutivi per Ducati. Marc Marquez, già sconfitto nella sprint da Pedro Acosta, ha vissuto una domenica in salita. Dopo aver dovuto inseguire, a quattro giri dalla fine ha colpito un cordolo danneggiando la gomma, che si è stallonata e bucata, costringendolo al ritiro. Un epilogo amaro che ha chiuso una serie impressionante per la casa di Borgo Panigale. Caduta anche per Alex Marquez, mentre la prima Desmosedici al traguardo è stata quella di Fabio Di Giannantonio, sesto. Rimane in difficoltà Francesco Bagnaia, partito tredicesimo e solo nono al traguardo, superato nel finale da Franco Morbidelli.

Tra i protagonisti del weekend c’è ancora Pedro Acosta, autore di un secondo posto di grande sostanza con la KTM. Dopo il duello spettacolare e vincente nella sprint contro Marc Marquez, lo spagnolo ha confermato il suo stato di forma anche nella gara lunga, lottando con determinazione contro le Aprilia. Terzo gradino del podio per Raul Fernandez, solido e competitivo nonostante i postumi della caduta nel warm up. Buon ritorno alle gare anche per Jorge Martin, di nuovo in lotta nelle posizioni di vertice. In classifica generale è Pedro Acosta a guidare il Mondiale davanti a Marco Bezzecchi, con Raul Fernandez terzo. La stagione è appena cominciata, ma i valori in pista sembrano già cambiati: l’Aprilia è tornata protagonista, ma la lotta per il titolo è apertissima.

