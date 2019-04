Sinfonia Bautista

Domino assoluto di Alvaro Bautista. Lo spagnolo ha trionfato anche nella seconda manche del Gran Premio di Aragon, conquistando la nona vittoria consecutiva e regalando alla Ducati la vittoria numero 350 tra le derivate di serie. Come è successo in tutte le gare fin qui disputate, secondo posto per la Kawasaki di Jonathan Rea che ha battuto l'altra Ducati, del britannico Davies. Con la doppietta di Aragon, Bautista allunga in testa al mondiale, con 39 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica.