Sordo vince il Rally di Sardegna

Il classico colpo di scena agita il finale del Rally di Sardegna. E lo decide. Quando Tanak era ad un passo dalla terza vittoria consecutiva ecco materializzarsi la beffa, sotto forma di un problema alla sua Yaris pagato con 2 minuti e il quinto posto finale. E così il Rally di Sardegna lo vince Dani Sordo col la Hyndai, al primo successo in stagione arrivato con un vantaggio di 13''7 su Suninen su Ford Fiesta e Mikkelsen terzo con un'altra Hyunday. Sebastien Ogier, dopo la rottura della sospensione anteriore sinistra venerdì, ha chiuso la gara con un distacco di oltre un'ora da Sordo. Il francese, campione del mondo in carica, lascia quindi il comando della classifica a Ott Tanak. Il Rally di Sardegna continuerà intanto a regalare emozioni e resterà nel calendario del mondiale per altri tre anni. Dopo una trattativa complicata nella quale non è mancato nemmeno il momento del pessimismo è arrivata la firma annunciata dal Presidente di Automobile Club d'Italia ad Alghero in occasione della gara sarda.