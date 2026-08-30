Specialisti della regolarità e vetture storiche: torna il San Marino Revival

Circa 30 iscritti per l'edizione numero 33 del San Marino Revival, decimo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. La gara, organizzata dalla San Marino Racing Organization, è ormai una tradizione in Repubblica grazie alla presenza degli specialisti della disciplina. Le vetture – alcune bellissime, e che hanno fatto la storia delle quattro ruote – si sono sfidate sul tecnico percorso ricavato tra San Marino e le vallate del Conca e del Marecchia. Un totale di 185km, con ben 65 prove cronometrate. “E' una gara ormai classica" - racconta Guido Novembrini, direttore di gara del San Marino Revival - "33 anni che viene effettuata e più o meno il percorso ricalca quello degli scorsi anni. Abbiamo la maggior parte del percorso all'interno del nostro territorio di San Marino, diciamo per un buon 75% all'interno della Repubblica di San Marino, toccando un po' tutti i castelli della Repubblica. L'emozione è tanta, io ho anche gareggiato in un'edizione di queste, non ho fatto dei gran punteggi però insomma l'emozione c'è. Deve piacere la specialità, purtroppo non è una specialità tipo un rally altro, qui si tratta di fare prove di precisione al centesimo di secondo”

Non è mancata però un po' di polemica, soprattutto per quanto riguarda la data scelta per il Revival. Se l'organizzatore e presidente della SMRO Francesco Galassi avrebbe preferito giugno o luglio, alla fine si è arrivati a fine agosto con tutte le difficoltà del caso: “La federazione italiana ci ha dato come data il mese di agosto. Nel mese di agosto la gente, dopo 11 mesi di lavoro, va in ferie e quindi noi oggi facciamo una gara con 28 macchine. Io dico: come si fa a farla? Di bello c'è solo la passione, perché io ai miei soci ho dichiarato anche se avevo cinque macchine facevo la gara perché non davo la soddisfazione all'ACI di buttarmi fuori dal campionato italiano. Perché per regolamento se uno non fa una gara viene buttato fuori dal regolamento”.









