Sprint Race: clamoroso a Misano, cade Marquez, trionfa Bezzecchi

Una gara strepitosa quella di Marco Bezzecchi. Il riminese parte dalla pole e mantiene il comando, Marc Marquez non ci sta, lo tallona e lo passa, ma subito dopo commette l’errore, scivola e lascia strada a Bezzecchi che vola verso il trionfo della sprint Race di Misano. Podio finale: Bezzecchi, Alex Marquez, Di Giannantonio.

Marco Bezzecchi vince la gara Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e fa impazzire il pubblico di Misano. Il pilota dell'Aprilia ha trionfato dopo la pole position conquistata nelle qualifiche della mattinata. Secondo posto per la Ducati Gresini di Alex Marquez, che partiva anche lui dalla prima fila, e terzo per la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Ai piedi del podio un altro azzurro, Franco Morbidelli. Cade invece il leader del Mondiale Marc Marquez, un eccesso di sicurezza per lo spagnolo capace di interrompere la leadership del riminese con un grande sorpasso, ma subito dopo pagarne le conseguenze con una scivolata che lo ha messo fuori gioco . Continua a non girare l'altra Ducati di Pecco Bagnaia, che partiva ottavo in griglia, e si deve accontentare al traguardo della gara corta della tredicesima posizione . Dopo la Sprint di Misano Marquez rimane saldamente al comando della classifica generale con 487 punti. inseguito dal fratello Alex, che grazie a questo secondo posto sale a 314. Terzo Bagnaia a quota 237.

Marco Bezzecchi :" La gara è andata bene, sono contento per il sabato fantastico, Marc mi ha passato, però sapevo che sarebbe stato un po’ al limite: mi sono calmato e ho iniziato a spingere di nuovo per provare a superarlo ancora. Poi lui è scivolato. Ho sentito che ce l’avevo vicino, pensavo che mi attaccasse , quindi ho preparato bene curva-6 per cercare di uscire forte, però lui si è buttato dentro “Sono molto contento, so che il lavoro vero arriva domani, quindi voglio cercare di sistemare tutto, perché non sarà una gara semplice: le Ducati sono forti, Marquez è sempre lì anche quando sembra faticare, Alex e le due VR46 vanno forte, non c’è niente da prendere sottogamba Abbiamo lavorato bene da subito, ci siamo messi abbastanza a posto anche se poi nel corso del weekend abbiamo dovuto fare un sacco di aggiustamenti per poter miglioravano i tempi. È vero che ci sono ancora dei punti dove soffriamo un po’, la stabilità nel veloce ancora non è il nostro forte. Però sono contento perché la qualifica vale sia per oggi che per domani e quindi era importante fare bene“.







