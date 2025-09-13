GP SAN MARINO RIMINI Sprint Race: clamoroso a Misano, cade Marquez, trionfa Bezzecchi Il pilota Aprilia viene sorpassato da Marc, che poi deraglia e consegna la vittoria al riminese

Sprint Race: clamoroso a Misano, cade Marquez, trionfa Bezzecchi.

Una gara strepitosa quella di Marco Bezzecchi. Il riminese parte dalla pole e mantiene il comando, Marc Marquez non ci sta, lo tallona e lo passa, ma subito dopo commette l’errore, scivola e lascia strada a Bezzecchi che vola verso il trionfo della sprint Race di Misano. Podio finale: Bezzecchi, Alex Marquez, Di Giannantonio.



