Squillo Bagnaia: pole e sprint in Giappone

il torinese della Ducati prima va a prendersi la pole – la seconda stagionale dopo quella di Brno – e poi ritrova il successo in una sprint che mancava dallo scorso novembre, quando fece doppietta nel Gran Premio della Solidarietà a Barcellona. Il due volte campione del mondo precede il compagno di box e leader della classifica iridata Marc Marquez, che fa un altro passo verso il titolo: il Cabroncito potrebbe laurearsi campione già domani a patto che il fratello Alex, oggi solo decimo in sella alla Ducati griffata Gresini, non faccia almeno 7 punti in più di lui.

Completa il podio della sprint Pedro Acosta (Ktm) davanti a Joan Mir (Honda) che nelle qualifiche era riuscito a inserirsi in prima fila in mezzo alle due Ducati ufficiali. Sprint da dimenticare in casa Aprilia con una doppia caduta in prima curva dove Marco Bezzecchi viene steso da Jorge Martin. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per accertamenti.









