SS600, Luca Bernardi: "Il peggio è passato, non vedo l'ora di tornare in pista"

A distanza di un mese dall'incidente di Magny Cours, il pilota sammarinese Luca Bernardi ha affidato al suo profilo social un commento sul momento che sta vivendo: "È passato un mese dalla caduta a Magny Cours, è stato un mese abbastanza sofferente ma non ho mollato, adesso si può dire che il peggio è passato e non vedo l'ora di iniziare la preparazione per il 2022 e soprattutto di salire su una moto. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto e per i messaggi che mi avete mandato".