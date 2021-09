SSP, Magny-Cours: Bernardi fa la pole poi chiude 5° in Gara1

Luca Bernardi è il primo sammarinese a conquistare una pole position nella storia del Mondiale Supersport. Il pilota della Yamaha, grazie ad una zampata decisiva nelle ultime fasi della sessione, ha conquistato la SuperPole sul circuito francese di Magny-Cours garantendosi il diritto di partire davanti a tutti in entrambe le manche. Per il classe 2001 anche il nuovo record della pista con il crono di 1:40.330. In Gara1 Bernardi ha poi chiuso al quinto posto con il successo che è andato allo svizzero Dominique Aegerter.