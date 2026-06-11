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Stefano Manzi vince il pre-event dell'Emilia Romagna Round

11 giu 2026
Stefano Manzi vince il pre-event dell'Emilia Romagna Round

È Stefano Manzi il primo vincitore del weekend dell’Emilia – Romagna Round, settima prova del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. Il pilota del GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team si è aggiudicato la prima, emozionante sfida andata in scena questa mattina all’Aquafan di Riccione, sede del pre-event ufficiale del round misanese. Cinque i piloti che si sono affrontati sul Kamikaze, l’attrazione che, con le sue due piste lunghe 90 metri appaiate, dà vita ad avvincenti discese cronometrate. Insieme a Manzi si sono cimentati nella discesa a quasi 70 km orari Axel Bassani, Sam Lowes e le rappresentanti del FIM Women’s Circuit Racing World Championship Denise Dal Zotto e Natalia Rivera, con Nicolò Bulega e Maria Herrera a dare il via alle manche e a fare da giudici. La finale, che ha visti opposti Manzi e la Dal Zotto, è stata vinta dal pilota riminese, che ha sfruttato al meglio l’aria di casa.





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