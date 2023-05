Stefano Valli domina al Mugello

La tappa del Mugello del National Challenge GT si tinge di biancazzurro. Vittoria e giro veloce in entrambe le manche per Stefano Valli con la Mercedes-AMG GT3 del team Zerocinque Motorsport. Valli ha dominato la gara partendo dalla pole position e ha chiuso davanti a Gerald Fisher e Vicky Piria. All’Historic Rally Valsugana Nemo Mazza e Marco Cavalli ottengono il secondo posto di classe Raggruppamento 3 - Classe 2/2000 su Ford Escort, preceduti da Carlo Marco e Mattia Franchin con la Alfa Romeo Alfetta GTV. Ritiro a causa di problemi meccanici per l’equipaggio di Bruno Pelliccioni e Riccardo Biordi. Stessa sfortunata sorte che tocca anche a Emmanuele Perna, impegnato al 32° Trofeo Lodovico Scarflotti del campionato Italiano Velocità Montagna, che si ferma alle prove libere. Al Polo Motor Show di Padova - gara a esibizione nella splendida cornice dei Colli Euganei- la partecipazione di Paolo Diana e di Enrico Ercolani Volta.