MOTORI Stefano Valli e Paolo Meloni in grande evidenza nelle gare GT Giacomo Marchioro protagonista dell’Europeo Rotax di kart

Stefano Valli e Paolo Meloni in grande evidenza nelle gare GT.

Paolo Meloni e Max Tresoldi in evidenza al Paul Ricard, nel secondo dei sei round della GT4 European Series. L’equipaggio della Scuderia San Marino ha conquistato il terzo posto di categoria Am su BMW M4 GT4. A questo risultato va anche aggiunta la quarta posizione di classe in gara-2. L’equipaggio del W&D Racing Team è ora secondo nella classifica generale del campionato. Una vittoria assoluta, un secondo posto di categoria e due pole position.

Stefano Valli, BMW Z4 GT, 3 si è espresso ad altissimi livelli nel secondo round della Coppa Italia Gran Turismo a Monza. È stato il più veloce nei due turni di qualifica, in gara-1 è stato tamponato al via, è partito dai box ma è riuscito comunque a conquistare il quarto posto assoluto ed il secondo della sua categoria. In gara-2 ha dominato terminando la gara con oltre 11 secondi di vantaggio su Alessandro Battaglin. Giacomo Marchioro ha partecipato alla prima gara del Campionato Europeo Rotax, ad Adria. Nelle qualifiche è andato subito forte stabilendo il 13° tempo.

Nelle tre eliminatorie del sabato si è ritirato nella prima poi ha collezionato due bellissimi quinti posti dimostrando tutto il suo talento. Scattato dal 18° posto in griglia, è stato coinvolto in un incidente che ha pesantemente condizionato poi anche la finale. Per Giacomo è stata comunque una bellissima esperienza, molto importante per la sua crescita ed il suo futuro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: