COPPA ITALIA GT Stefano Valli vince Gara 1 a Vallelunga

Stefano Valli vince Gara 1 a Vallelunga.

Gioia a Vallelunga per il sammarinese Stefano Valli, che conquista la doppia pole e in Gara 1 centra anche la vittoria, ottenendo il secondo successo consecutivo nella Coppa Italia GT dopo quello ottenuto a Monza un mese fa. Nella gara Valli è sfilato subito secondo, venendo passato al pronti-via dalla Lamborghini di Alessandro Battaglin. Poi, il pilota del Titano si è riportato nella scia della vettura della Casa di Sant'Agata Bolognese, rimanendoci praticamente incollato per diversi giri ed operando il sorpasso decisivo quando mancavano esattamente nove minuti allo scadere del tempo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: