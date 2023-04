NATIONAL GT CHALLENGE Stefano Valli vince gara 1 al Mugello Il pilota sammarinese si è aggiudicato la prima gara della National GT Challenge

Pole position e vittoria in gara 1 per Stefano Valli nella prima prova del National GT Challenge, la nuova serie che ha preso il via sul circuito del Mugello. Miglior tempo in entrambe le sessioni di qualifiche con la Mercedes-AMG GT3 della Zerocinque Motorsport. Una gara dominata dal pilota del Titano che ha preceduto la BMW Z4 di Michael Fischer. Una prima assoluta da protagonista per Stefano Valli che ha fatto segnare anche il giro più veloce.

