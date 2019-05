Stephane Consani vince il Rally dell'Adriatico - Una gara dominata dal 28enne pilota transalpino che oltre ad aggiudicarsi 3 delle 11 speciali in pro...

Il francese Stephane Consani ha vinto il rally dell'Adriatico, primo appuntamento del campionato italiano terra. Una gara dominata dal 28enne pilota transalpino che oltre ad aggiudicarsi 3 delle 11 speciali in programma, ha approfittato prima del ritiro del russo Gryazin e poi di Andrea Crugnola. Il giovane russo è uscito di strada nel corso della sesta prova speciale. Stessa sorte per il varesino Crugnola che è finito in testa coda, perdendo diversi minuti, quando occupava la seconda posizione Va detto che Consani è rimasto in testa alla gara dall’inizio alla fine, dimostrando grandi qualità e la voglia di recitare un ruolo da protagonista nel tricolore terra. Alla fine il secondo posto è andato a Nicolò Marchioro che al volante di una Skoda Fabia R5 ha chiuso con un ritardo di 11 secondi e 8 decimi. Il padovano non è riuscito a mettere il suo terzo sigillo consecutivo tra trofeo terra all' Rally Adriatico. Il vice campione italiano ha pagato l’assetto e la scelta di gomme all’inizio della gara, perdendo circa 30’’ sulle prime 4 prove. Poi è stato bravo nel finale quando ha piazzato per tre volte il miglior tempo assoluto, andandosi a prendere la piazza d’onore ai danni di Paolo Andreucci. Il pluricampione italiano ha chiuso sul gradino più basso del podio, con un ritardo dal vincitore di 36 secondi e mezzo. A ridosso del podio gli altri protagonisti del Trofeo Terra. Umberto Scandola al debutto sulla nuova Hyundai i20 R5 ha chiuso con il quarto posto. Un risultato al di sotto delle aspettative per il pilota veronese che si era aggiudicato le ultime sei edizioni dell'Adriatico. Completa la top five, il sammarinese Daniele Ceccoli, al volante di una Skoda Fabia R5 e navigato dal fedelissimo Piercarlo Capolongo. Prossimo appuntamento del Campionato Italiano Terra, dal 13 al 16 giugno, con il Rally d'Italia in Sardegna