Storico Hamilton, prima vittoria in Ferrari! Ritiro per Kimi Antonelli

Trentaquattro Gran Premi. Un'attesa interminabile per la Ferrari, che a Barcellona torna finalmente sul gradino più alto del podio grazie a uno straordinario Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo conquista la sua prima vittoria con il Cavallino Rampante e interrompe un digiuno che durava da troppo tempo per una scuderia abituata a lottare per il vertice.

È il successo della rinascita. La vittoria di un pilota che, dopo un 2025 vissuto tra difficoltà, incomprensioni e risultati ben lontani dalle aspettative, ha saputo reinventarsi. Sul circuito catalano, dove aveva già trionfato sei volte in passato, Hamilton conquista il settimo successo personale a Barcellona e il 107° della sua leggendaria carriera. Un trionfo costruito con pazienza, velocità e una Ferrari finalmente all'altezza della situazione. Determinante il pacchetto di aggiornamenti portato dalla Scuderia in Spagna, capace di trasformare la SF-26 in una vettura competitiva per tutto il weekend. La strategia aggressiva della Ferrari, impostata su tre soste contro le due dei principali rivali, si è rivelata vincente grazie all'ingresso della safety car provocato dal ritiro di Fernando Alonso al 41° giro. Da quel momento il britannico ha gestito la situazione con l'esperienza dei grandi campioni, sfruttando il pit-stop favorevole per portarsi davanti alle Mercedes e costruire una leadership che non avrebbe più lasciato fino alla bandiera a scacchi.

Nel finale, però, il Gran Premio ha vissuto un altro colpo di scena: Kimi Antonelli, leader del Mondiale e autore di una gara solida nelle posizioni di vertice, era riuscito a superare il compagno di squadra Russell conquistando la seconda posizione. Quando sembrava destinato a limitare i danni in classifica e a salire ancora una volta sul podio, il giovane talento italiano è stato tradito da un improvviso problema tecnico che lo ha costretto al ritiro. Podio tutto inglese dunque con George Russell 2° e il campione del mondo Lando Norris 3° con la McLaren. Giornata amara anche per Charles Leclerc, protagonista di una bella rimonta dalla decima posizione ma costretto al ritiro nel finale per un problema di affidabilità.

In classifica Kimi resta davanti a tutti con 156 punti, accorciano Hamilton e Russell ora rispettivamente a quota 115 e 106.









