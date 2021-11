VALENTINO ROSSI Striscione per Vale Rossi rimosso dalle mura storiche di Tavullia

In seguito ad una segnalazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle Marche il Comune di Tavullia ha deciso di rimuovere precauzionalmente lo striscione con la scritta "Grazie Vale" appeso alle mura di cinta del borgo che rendeva omaggio ad una leggenda del motociclismo come Valentino Rossi, appena ritiratosi. Ma il Sindaco Francesca Paolucci auspica si possa giungere ad una soluzione condivisa con i tecnici della Soprintendenza volta a tutelare sia il sito medievale, sia l'elemento più identitario di Tavullia che rende un piccolo Comune di poco più di 8mila persone conosciuto in tutto il mondo.

