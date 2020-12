I motori raccontati da chi i motori li vive. Arriva su RTVSport, canale 93 del digitale terrestre, BAR Motorsport da un'idea di Thomas Biagi, il pilota che da anni vive sul Titano che durante il periodo di lockdown ha coinvolto addetti ai lavori e non solo per parlare di motori. L'appuntamento è per lunedì 14 dicembre alle ore 21.

Nel video la sua intervista