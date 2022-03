Ferrari subito protagonista in Bahrain, con Charles Leclerc che conquista la pole del primo Gran Premio della stagione. Il monegasco l'ha spuntata dopo un acceso duello col campione iridato in carica Verstappen, battuto di 23 centesimi. Bene anche l'altro ferrarista Sainz, che apre la seconda fila davanti a Perez. Hamilton è 5°, seguito dal suo ex compagno di squadra Bottas.