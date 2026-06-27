THE SPACE Sul Titano il rombo dei bolidi di The Space Race 3 Oltre 140 auto, dalle Ferrari alle Lamborghini, passando per Mercedes e Audi e non solo.

Oltre 140 auto partecipanti, un valore economico non calcolabile. The Space Race 3 si conferma un successo con iscrizioni quasi raddoppiate rispetto alla prima edizione del 2024. Le auto partite dal San Marino Outlet hanno percorso le strade della Repubblica di San Marino per poi raggiungere il Misano World Circuit, la grande novità di questa edizione.

Nel pomeriggio il rientro sul Titano con passaggio nelle gallerie di Borgo Maggiore per poi accedere al centro storico e raggiungere il parcheggio 7 dove tutte le auto partecipanti sono rimaste in bella mostra per appassionati e curiosi.

Un grande evento che conferma l'appeal del Titano per i motori e per un evento destinano a crescere ancora nel tempo.

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