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Sul Titano la 12ª edizione del Vespa Titano Day

La Vespa richiama sul Titano oltre 300 mezzi da tutta Italia. Un'edizione da incorniciare che conferma anche il grande appeal con il Monte Titano.

5 lug 2026
Lo spettacolo delle Vespe si rinnova a San Marino per la dodicesima edizione del Vespa DayLo spettacolo delle Vespe si rinnova a San Marino per la dodicesima edizione del Vespa Day
Lo spettacolo delle Vespe si rinnova a San Marino per la dodicesima edizione del Vespa Day

Lo spettacolo delle Vespe si rinnova a San Marino per la dodicesima edizione del Vespa Day, che ha portato sul Titano decine dell'iconico mezzo di trasporto a due ruote che ha segnato un epoca.




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