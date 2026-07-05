Sul Titano la 12ª edizione del Vespa Titano Day

Lo spettacolo delle Vespe si rinnova a San Marino per la dodicesima edizione del Vespa Day, che ha portato sul Titano decine dell'iconico mezzo di trasporto a due ruote che ha segnato un epoca.
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La Vespa richiama sul Titano oltre 300 mezzi da tutta Italia. Un'edizione da incorniciare che conferma anche il grande appeal con il Monte Titano.
Lo spettacolo delle Vespe si rinnova a San Marino per la dodicesima edizione del Vespa Day, che ha portato sul Titano decine dell'iconico mezzo di trasporto a due ruote che ha segnato un epoca.