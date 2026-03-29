FORMULA 1 Super Antonelli conquista anche il Giappone: è in vetta al Mondiale

Super Antonelli conquista anche il Giappone: è in vetta al Mondiale.

Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il giovane pilota bolognese, che risiede a San Marino, ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Per lui è il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto due settimane fa in Cina. Sul circuito di Suzuka, Antonelli ha portato la sua Mercedes sul gradino più alto del podio davanti all'australiano Oscar Piastri su McLaren e al monegasco Charles Leclerc su Ferrari, che ha battuto George Russell in uno spettacolare duello per il podio, nel finale.

Grazie a quest’ultima vittoria, il 19enne passa in prima posizione della classifica piloti del Mondiale, primo italiano dal 2005 quando a guidare il mondiale fu Giancarlo Fisichella, nonché più giovane di sempre a prendersi la vetta. Non solo, Antonelli è il terzo pilota nato in Italia capace di vincere due gran premi di fila: il primo fu Alberto Ascari, che ne conquistò due nel 1951, seconda stagione in assoluto della Formula 1, sei nel 1952, anno del suo primo titolo mondiale, e di nuovo due nel 1953, quando vinse ancora il campionato; il secondo fu Mario Andretti, con due gp consecutivi nel 1977 e due nel 1978, stagione in cui vinse il suo unico Mondiale, seppur correndo con licenza statunitense, essendo stato naturalizzato nel 1955 dopo essere emigrato in America.

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