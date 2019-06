Superbike, a Rea la prima superpole di Misano

È di Jonathan Rea la prima Superpole del GP della Riviera di Rimini di Superbike. Il 4 volte iridato precede la Yamaha di Cortese e la BMW di Sykes, mentre il capoclassifica Bautista incappa in una mattinata difficile e chiude 5°. In seconda fila col ducatista ci sono Lowes e Haslam. Rinaldi e Pirro sono 7° e 8° e compongono la terza fila con Davies, mentre Melandri è solo 13°.

Niente Misano per van der Mark, caduto ieri in una FP2 chiusa davanti a tutti: sarà operato al polso e ovviamente non prenderà parte al GP.