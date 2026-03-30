SUPERBIKE Superbike, Bulega imbattibile: seconda tripletta dell'anno Il pilota della Ducati fa sei su sei in stagione, è la decima vittoria consecutiva dopo le quattro di fine 2025

Superbike, Bulega imbattibile: seconda tripletta dell'anno.

Non è solo Marco Bezzecchi l'italiano da record del momento nel mondo dei motori, perché in Superbike c'è qualcuno che, se possibile, sta facendo ancora meglio: Nicolò Bulega. Il corregionale del pilota dell'Aprilia è fin qui l'assoluto dominatore del Mondiale, con due triplette su due in questo inizio di 2026, che hanno allungato la striscia di quattro vittorie consecutive aperta nel finale dello scorso anno.

Anche a Portimao, Bulega ha dominato, all'interno di un weekend che ha visto le prime cinque posizioni congelate tra gara 1, superpole race e gara-2, spinto pure da una Ducati da urlo, che ha portato al secondo posto Iker Lecuona. Doppia terza piazza per l'idolo di casa, il portoghese Miguel Oliveira, nonostante una BMW ancora lontana dalla forma ottimale. Nella classifica del Mondiale, Bulega guida con 124 punti, quasi il doppio di Lecuona, secondo con 68, terzo è l'italiano Axel Bassani, con 60.

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