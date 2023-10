SUPERBIKE Superbike: diramato il calendario del mondiale 2024 Due gare in Italia, a Misano il 16 giungo e la novità Cremona il 23 settembre

E' stato diramato il calendario della Superbike 2024. La prossima stagione delle derivate dalla serie prevede 12 appuntamenti, di cui 11 in Europa. Si comincia dall'unica gara extra europea, in Australia, il 23 e 25 febbraio e si chiude a Jerez in Spagna il 13 ottobre. Due le gare in Italia, a Misano il 16 giugno e la novità di Cremona il 23 settembre che sostituisce la prova di Imola.

