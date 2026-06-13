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Superbike Misano, assolo di Bulega in gara 1

Lecuona riesce a insidiarlo solo in partenza, il capoclassifica però riprende subito la posizione, scappa via e resta a punteggio pieno. Montella 3° su Bassani e Alex Lowes, fuori Baldassarri e Sam Lowes.

13 giu 2026
Foto Misano World Circuit﻿

Misano non fa eccezione e dunque la Superbike resta un assolo di Nicolò Bulega. Il capoclassifica fa sua gara 1 del GP d’Emilia Romagna. E lo fa sudando solo al via, quando il compagno Iker Lecuona, partito al suo fianco, gli si mette davanti alla prima curva. Ma è mera illusione di battaglia, perché Bulega riprende il comando già entro il giro e da lì in poi puntella sempre più il vantaggio, mettendo la sicura con larghissimo anticipo.

23ª  vittoria consecutiva per il ducatista che si mantiene a punteggio pieno e sale a +113 dal compagno di squadra, a sua volta, salvo che nelle tre prove del GP d’esordio, sempre secondo alle sue spalle. Bulega comincia con un doppio record già in superpole: della pista – in 1’ 31” 343, migliorando il suo stesso primato del ’25 – e di superpole consecutive, 8, eguagliando quello fissato da Jonathan Rea nel ’21.

Il dominio della Ducati Aruba.it è tale che lo stesso Lecuona, nonostante vada largo ai -11, resta secondo con ampio margine. Come non è praticamente mai in dubbio il terzo posto di Yari Montella, il 5° della sua stagione dopo quelli consecutivi tra Ungheria e Cechia. L’unico che provi a insidiarlo è Baldassarri, comunque già distanziato a dovere quando, al 5° giro, scivola in curva e saluta la corsa. Così come Sam Lowes, che lascia il terzo posto della generale proprio a Montella.

Così, a dare un po’ di pepe alla gara per qualche tornata in più è il duello per il 4° posto, tutto Bimota, tra Bassani e Alex Lowes, risolto a favore dell’italiano. 




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