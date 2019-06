Superbike Misano, Bautista fa sua la SuperPole Race

Torna il sole e Bautista ristabilisce le gerarchie: dominata la SuperPole Race del GP della Riviera di Rimini SBK, che lo vedeva partire al 5° posto. Scalzati subito Sykes e Lowes, dopo poche curve Bautista si libera pure di Cortese e sul rettilineo del secondo giro svernicia di prepotenza Rea, issandosi in una prima posizione che non sarà più contestata. Per il ducatista è gioia doppia, perché a tre giri dalla fine Rea si cappotta e scivola al 5° posto, restituendogli dei 9 punti che gli aveva recuperato vincendo Gara1: ora sono 39 le lunghezze di distanza in classifica.

In Gara2 Bautista partirà davanti a Lowes e Haslam, sul podio della SuperPole Race con lui. Seconda fila per Razgatlioglu, Rea e Melandri, mentre la terza sarà composta da Rinaldi, Pirro e Mercado.

Fuori Cortese e Sykes - il primo cade, il secondo per un problema alla moto - mentre Davies va lungo in avvio e chiude ultimo.