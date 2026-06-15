Superbike Misano, Bulega spadroneggia in un GP senza colpi di scena

Quasi prevedibili e sempre uguali, sono fatti tutti così i Gran Premi di Superbike nell'anno del dominio di Nicolò Bulega. A Misano, il capoclassifica parte con superpole e record della pista, poi cala la 7ª tripletta su 7 mantenendosi quasi sempre in fuga solitaria. E anche i podi non cambiano mai: tre volte su tre, dietro di lui ci sono Iker Lecuona e Yari Montella.

Va da sé, dunque, che il Gran Premio d'Emilia-Romagna di Superbike abbia offerto gare abbastanza noiose: troppo netta la superiorità della Ducati Aruba.it, così come è troppo netta la forbice tra Bulega e il suo compagno, Lecuona. Reduce da un 7° posto in MotoGP in Ungheria, eppure, sul tracciato del Simoncelli, mai competitivo col collega-rivale. Bulega gli concede il comando giusto al via delle gare lunghe, complici due partenze imperfette alle quali, però, rimedia entro il primo giro. Così diventano 121 i punti di vantaggio su un Lecuona apparso frustrato ai microfoni e nervoso in pista, dove infatti incappa in più di un errore.

Se lo spettacolo manca in termini di sorpassi e sportellate, è comunque ben presente nei numeri di Bulega. Contando anche il finale di 2025, fanno 25 vittorie in fila e 8 superpole consecutive: strisce da record in aggiornamento che, se confermate per altri 5 GP, lo porteranno a una storica, e forse inimitabile, stagione perfetta. Già così però è un ottimo biglietto da visita per esordire, a 27 anni, in MotoGP, dove salvo sorprese lo attende la Ducati VR46.

L'altra faccia sorridente di Misano è quella di Montella, che col tris di terzi, già riuscitogli in Cechia, sale al terzo posto anche nella generale. Scalzato Sam Lowes, che chiude coi soli 6 punti di gara 2 e viene superato in classifica pure dal fratello Alex. Montella è, insieme a Bassani, uno dei pochi a regalare qualche sussulto, al di là dei duelli Bulega-Lecuona nei giri 1: in gara 1, Baldassarri prova a stargli dietro ma esce già dopo pochi giri; in Superpole Race va via liscio; in gara 2, dopo una partenza difficile, recupera fino a Bassani e viene agevolato dalla sua scivolata. Senza la quale, ha ammesso Montella, difficilmente sarebbe arrivato il podio.

Andando oltre la pista, Misano si gode il rinnovo dell'accordo con la Superbike fino al 2031 (quello precedente era fino al 2027, ma con opzione fino al 2029). Il tutto in un fine settimana da oltre 76mila presenze complessive, con una fetta importante di pubblico proveniente dall'estero: molta Europa ma non solo, anche Stati Uniti, Perù e Cina, grazie alla crescente competitività della cinese ZXMOTO.

