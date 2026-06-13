Superbike Misano, il commento di Bulega, Lecuona e Montella

Il commento di Nicolò Bulega, Iker Lecuona e Yari Montella

Nicolò Bulega prosegue la sua marcia perfetta vincendo gara 1 del GP d'Emilia-Romagna, in una giornata che l'aveva visto partire col record della pista e il primato di superpole consecutive: "Sì, è una gran giornata. Non sono partito benissimo, ho sbagliato un pochino la partenza, Iker è partito meglio. Però dopo mi sono accorto subito che ne avevo di più, quindi ho cercato di passarlo, fare il mio ritmo. E alla fine sono riuscito a scappar via. È bello, bello vincere qua a Misano, davanti a tantissimi tifosi, tutti i miei amici. È bello, molto".

Meno soddisfatto il compagno di squadra Iker Lecuona, partito in testa ma senza riuscire, nel prosieguo, a tenere il ritmo del rivale: "Sicuramente devo essere contento per la Ducati. Io e Bulega siamo sempre primo e secondo, primo e secondo. Onestamente però non ho capito cosa fare sulla moto, perdiamo sempre un po' di tensione e dopo cinque giri, onestamente, sono calato un po'. Perché ho guidato molto vicino al limite, inizialmente. Dopo invece ho rallentato perché, onestamente, non ero più focalizzato sulla vittoria della gara. Mi sono limitato ad amministrare il vantaggio su Montella, evitando errori e cercando di finire la gara. Devo lavorare e l'unica cosa importante per provare domani ad essere più vicino a Nicolò".

Completa il podio Yari Montella, salito anche sul terzo gradino della generale. Montella ha inizialmente dovuto battagliare con Baldassarri, poi uscito di scena causa caduta: "È stato bello. Avevo Balda dietro, vedevo che era lì, sapevo che alla fine sarebbe stato un cagnaccio, perché già avevo fatto qualche gara così e mi ero già preparato mentalmente che sarebbero state quelle gare sofferte, fino all'ultimo. Purtroppo lui è caduto e mi dispiace per lui, però alla fine, da un lato, ho gestito un po' il gap, ho faticato verso la fine con l'anteriore, in realtà. Domani dovremo concentrarci su quello, sul cercare di capire come fare in modo da far durare un pochettino più la gomma. Ad ogni modo contento, super emozionato: qui a casa in Superbike per la prima volta, davanti alla mia gente, bellissimo".







