Superbike, Montella: "Ho faticato di più, rispetto a ieri". Lecuona: "Sono frustrato"

È stato un GP dell'Emilia-Romagna da protagonista per Yari Montella che coi tre podi di Misano sale al terzo posto anche nella generale. Favorito, in Gara 2, dalla caduta di Bassani, ripreso dopo una partenza complicata: "È stata una gara diversa da quella di ieri: l'inizio un po' turbolento, la partenza non perfetta, poi il contatto con Lowes e Bassani che ha anche chiuso la trattoria, ho dovuto chiudere sul rettilineo. Mi sono trovato a recuperare rispetto a ieri, quando invece ero a gestire, e la verità è che ho fatto un po' di fatica perché con queste condizioni, stando in scia, la temperatura della gomma era salita alle stelle e non riuscivo. Quando mi avvicinavo a Bassani non riuscivo poi ad averne per poter attaccare. Quando mi staccavo, poi ne avevo per potermi riavvicinare, ma abbiamo fatto tutta la gara così. Alla fine, pur di non mollare, ho detto mi metto a una distanza più o meno normale, tipo 0,5-0,6, e cerco di farlo spingere un pochettino per fargli aprire il gap. E dai, un po' per fortuna, un po' magari forse la strategia ha funzionato, sono contento. Mi dispiace per lui ovviamente, però queste sono le gare. Mi godo questa giornata e pronti per la prossima".

Decisamente meno contento, al di là del tris di secondi posti, Iker Lecuona: "Onestamente sono frustrato per me stesso, non con la squadra, che ha fatto un buon lavoro. Le abbiamo provate tutte, cambiando la moto e prendendoci dei rischi. Sono contento per la squadra e, in un certo senso, lo sono anche per me stesso, perché siamo secondi nel mondiale e ora anche terzi, con Montella. Questi sono i lati positivi, per me invece quello negativo è che in questo fine settimana non sono stato al livello di Nicolò. Sono frustrato, pensavo ci fosse stato un miglioramento dopo la gara sprint ma la realtà è che non è così. Nelle curve veloci non riuscivo a tenere la traiettoria, sono andato più volte lungo e ho commesso errori. Sono molto frustrato, ma non per il secondo posto: alla fine devo fare come ieri, farmela scivolare via e non curarmi di cosa fa Nicolò".









