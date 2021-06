Superbike, Razgatlioglu rovina il weekend perfetto di Rinaldi

Tra Michael Rinaldi e il weekend perfetto c'è solo Toprak Razgatlioglu. Dopo il bis di successi del riminese e il doppio secondo posto del turco, gara2 inverte i gradini più alti del podio e consegna al pilota Yamaha la sua prima vittoria stagionale. Solo terzi posti invece per il leader della generale Rea, viceversa al suo primo GP senza vittorie. E così Razgatlioglu torna a farsi sotto anche nella generale: 15 i punti rosicchiati al campione in carica, ora distante 20 lunghezze.









Gara2 della Superbike è bellissima solo nei primi sette giri: Rea e Rinaldi si scambiano più volte il comando, finché Razgatlioglu non decide che è ora di accelerare, sorpassa entrambi e va in fuga. Con Redding e Lowes ormai staccati (saranno 4° e 5°), gli occhi di tutti sono su Rea e Rinaldi: il n°1 si fa più volte sotto, il ducatista però è bravo a resistere a col passare dei giri si crea un margine di sicurezza che non sarà più intaccato, assicurandosi la piazza d'onore dietro all'imprendibile, e vincente, Razgatlioglu.