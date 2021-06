MISANO Superbike, Razgatlioglu rovina il weekend perfetto di Rinaldi Dopo due secondi posti, il turco domina gara2 davanti al riminese, che manca il tris di vittorie. Rea tre volte terzo, ora Razgatlioglu è a -20.

Superbike, Razgatlioglu rovina il weekend perfetto di Rinaldi.

Tra Michael Rinaldi e il weekend perfetto c'è solo Toprak Razgatlioglu. Dopo il bis di successi del riminese e il doppio secondo posto del turco, gara2 inverte i gradini più alti del podio e consegna al pilota Yamaha la sua prima vittoria stagionale. Solo terzi posti invece per il leader della generale Rea, viceversa al suo primo GP senza vittorie. E così Razgatlioglu torna a farsi sotto anche nella generale: 15 i punti rosicchiati al campione in carica, ora distante 20 lunghezze.

[Banner_Google_ADS]



Gara2 della Superbike è bellissima solo nei primi sette giri: Rea e Rinaldi si scambiano più volte il comando, finché Razgatlioglu non decide che è ora di accelerare, sorpassa entrambi e va in fuga. Con Redding e Lowes ormai staccati (saranno 4° e 5°), gli occhi di tutti sono su Rea e Rinaldi: il n°1 si fa più volte sotto, il ducatista però è bravo a resistere a col passare dei giri si crea un margine di sicurezza che non sarà più intaccato, assicurandosi la piazza d'onore dietro all'imprendibile, e vincente, Razgatlioglu.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: