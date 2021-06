MISANO Superbike, Rinaldi vince anche la Superpole Race Tutto come in gara1, il riminese vince davanti a Razgatlioglu, Rea e Redding.

Aria di casa, aria di vittoria per Michael Rinaldi. Il riminese conferma il successo di gara1 prendendosi pure la Superpole Race della Superbike. Stavolta però niente fuga, Rinaldi se la deve sudare nel duello con Razgatlioglu. Il turco parte davanti e ci resta fino a pochi giri dalla fine, quando Rinaldi lo infila sul Curvone, si mette in testa e non si fa più prendere. Ancora una volta il podio lo completa Rea, mai troppo pericoloso. Seguono Redding, Lowes e Bassani, 6° davanti a Sykes. 9° Locatelli.

