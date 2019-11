SBK Superbike, ufficiale il calendario 2020 Si parte in Australia il 28 febbraio e si chiude in Argentina l'11 ottobre. A Misano e Imola nei weekend del 24 maggio e del 14 giugno.

Ufficiale il calendario del Mondiale di Superbike 2020: sempre 13 le tappe previste, si comincia in Australia il 28 febbraio e si finisce in Argentina l'11 ottobre. Il Gran Premio di Misano si correrà nel weekend del 24 maggio, quello di Imola invece è in programma dal 12 al 14 giugno.



