Supersport, Bernardi 12° in Gara1 ad Assen.

Esordio difficile per Luca Bernardi nel GP d'Olanda di Supersport. Il sammarinese è 12° in una gara1 vinta dal leader del Mondiale Aegerter davanti a Odendaal e Oettl, con quest'ultimo che soffia proprio a Bernardi il terzo posto nella generale. In Superbike Rea vince su Redding e Razgatlioglu e riconquista momentaneamente il primato in classifica ai danni del turco.

