Supersport, Bernardi 5° in Gara2 ad Assen.

5° posto per Luca Bernardi in Gara2 del Gran Premio d'Olanda di Supersport. Il biancazzurro ha perso una posizione su Cluzel a causa di una penalità, inflittagli per aver tagliato l'ultima chicane nel tentativo di superare proprio il francese. In questo modo Cluzel avvicina Bernardi anche nella generale, col sammarinese che resta quarto con 6 punti di vantaggio. Come in Gara1 vince Aegerter, sempre più leader del Mondiale: Odendaal, solo 13°, scivola a -46. Sul podio anche Oettl e Krummenacher.

