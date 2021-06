Supersport, Bernardi ancora 2°, ora è terzo in classifica. Vince Aegerter

Non si ferma più Luca Bernardi. Che ha qualche problemino in partenza ma, grazie a un ottimo finale, si conferma 2° anche in gara2 di Misano. Il terzo argento in fila, dopo quello in Portogallo e in gara 1 di ieri, che gli vale il 3° posto solitario nella generale. Che vede sempre più leader Aegerter, vincitore di entrambe le manche romagnole. Lo svizzero era arrivato a Misano da secondo e ha completato il sorpasso su Odendaal, oggi in versione kamikaze: quasi sempre davanti, primo al traguardo ma penalizzato di 3" per un triplo passaggio sul verde, cosa che lo ha retrocesso al 5° posto. Chiude il podio Cluzel, davanti a Gonzalez.