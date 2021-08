Migliora di una posizione Luca Bernardi nella gara della SuperSport in Repubblica Ceca. Il pilota sammarinese, dopo aver centrato il sesto posto in gara1, è salito fino alla quinta posizione in gara2. La vittoria è andata allo svizzero Aegerter davanti al sudafricano Odendaal e lo spagnolo Gonzalez. La classifica è guidata da Aegerter con 207 punti, Luca Bernardi è quinto con 118 punti, ad appena 2 punti dalla quarta piazza occupata da Gonzalez.