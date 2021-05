SuperSport: Luca Bernardi è secondo all'Estoril

Grande risultato per il sammarinese Luca Bernardi. Il pilota biancoazzurro è salito sul secondo gradino del podio in gara2 all'Estoril nel secondo round del mondiale Super Sport. Al termine dei 18 giri di gara, Luca Bernardi è secondo alle spalle di Dominique Aegerter per 375 millesimi. Terzo posto per il tedesco Philipp Oettl. In gara 1 il pilota della Yahama aveva ottenuto un settimo posto. Grazie a questi risultati il pilota sammarinese si porta al quarto posto della classifica mondiale con 42 punti dopo due round, a dieci punti da Philipp Oettl, terzo. Prossimo impegno con la SuperSport sarà Misano nel week end del 13 giugno.