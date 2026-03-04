Svelato il calendario 2026 per il Misano World Circuit: SBK a giugno, MotoGP a settembre Presentato al Monte Cimone il calendario 2026 del Misano World Circuit: tra gli eventi spiccano, su tutti, i round di Superbike (12-14 giugno) e MotoGP, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma dal 10 al 13 settembre.

Dalla riviera alla montagna, uniti dall'amore e dalla passione per i motori. Location insolita ma affascinante quella scelta dal Misano World Circuit che – per svelare il calendario 2026 – ha optato per il Passo del Lupo di Sestola, ai piedi del Monte Cimone. Alla presenza delle istituzioni e del direttore del “Marco Simoncelli” Andrea Albani – che ha confermato come il circuito di Santa Monica abbia ormai raggiunto uno status di livello mondiale – sono stati elencati gli eventi del nuovo anno.

Trovano conferma i grandi appuntamenti internazionali a partire dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma dal 10 al 13 settembre. Una sinergia, quella tra Misano e MotoGP, che durerà almeno fino al 2031. Oltre al motomondiale grande spazio dedicato anche alla Superbike perché – dal 12 al 14 giugno – si terrà il round dell'Emilia-Romagna. Altro evento importante, testimoniato dalla presenza sul Cimone dei piloti Nicolò Bulega e Stefano Manzi. Tra le altre manifestazioni da ricordare l'unica tappa italiana dell'Europeo dei Truck, il mondiale JuniorGP e il GT World Challenge, fresco di rinnovo fino al 2028. Non mancheranno poi la World Ducati Week e la CIV Racing Night a luglio, e tanto altro.

Ad “incensare” il Misano World Circuit il presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli: "Il Misano World Circuit è uno dei punti di riferimento in Italia per la Federazione Motociclistica Italiana. Nella MWC Square sorge il nostro Centro Tecnico Federale e in pista svolgiamo numerosissime manifestazioni, tra cui la CIV Racing Night in programma l'ultimo weekend di luglio. Come la FMI, anche questo impianto diversifica e aumenta ogni anno le sue proposte verso gli utenti per dare impulso al motorsport. Un'attitudine che condividiamo con il Managing Director Andrea Albani e la sua squadra, che ringrazio per la costante collaborazione".

