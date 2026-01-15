RALLY Svelato il calendario dei rally a San Marino: si va da marzo a ottobre Ufficializzato il calendario dei rally sul Titano. La Scuderia San Marino organizza 3 gare: il Circuito a marzo, il Bianco Azzurro a luglio e il Ronde a fine ottobre. A queste si aggiungono il San Marino Rally (19-21 giugno) e Rallylegend (8-11 ottobre).

Storicamente la Repubblica di San Marino è uno dei territori più legati alla tradizione rallistica, e nel 2026 non si farà eccezione. Appuntamenti di primo piano, capaci di attirare sul Titano equipaggi, addetti ai lavori e appassionati da ogni parte del mondo. Ad aprire la stagione sarà il Circuito San Marino, in programma il 21 e 22 marzo, la gara che – organizzata dalla Scuderia San Marino - darà ufficialmente il via, riportando i motori al centro dell’attenzione dopo la pausa invernale. Il momento clou della prima parte dell’anno arriverà nel weekend dal 19 al 21 giugno, quando si correrà l'iconico Rally San Marino, come sempre voluto dalla FAMS e valido per il CIRT – Campionato Italiano Rally Terra. Una tappa di assoluto prestigio, inserita in uno dei campionati più competitivi del panorama nazionale, che porterà sul territorio i migliori specialisti della terra.

Il calendario proseguirà con il Rally Bianco Azzurro, in programma il 18 e 19 luglio, appuntamento tradizionale e fortemente identitario. L’autunno segnerà poi l’evento di maggiore risonanza internazionale: il Rallylegend. Dall’8 all’11 ottobre, San Marino diventerà il centro del mondo rallistico, grazie a una manifestazione di fama globale che richiama campioni del passato, vetture leggendarie e migliaia di appassionati, trasformando il territorio in un palcoscenico unico per lo sport e lo spettacolo. A chiudere un 2026 ricco di emozioni sarà il suggestivo Ronde Halloween, in programma il 30 e 31 ottobre, con gran finale proprio nella notte delle streghe.

