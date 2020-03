MILLE MIGLIA 2020 Svelato il percorso. Le aristocratiche, il 14 maggio, tornano in Repubblica Il presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto all'iscrizione della 'Freccia Rossa' nel Patrimonio Immateriale dell'Unesco.

Con 400 auto d'epoca torna la Mille Miglia. 30 partecipanti in meno della scorsa edizione per garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi per gli equipaggi in gara. Si parte mercoledì 13 maggio da Brescia e si ritorna sabato 16. “Per ora tutto confermato - ha detto il Presidente di Mille Miglia SRL Franco Gussalli Beretta -”. Naturalmente quel “per ora” è legato alle notizie in divenire sull'emergenza CoronaVirus che potrebbe condizionare anche la rievocazione storica della corsa disputata tra il 1927 e il 1957. La 38° edizione della rievocazione della Freccia Rossa era sta presentata ufficialmente l'11 ottobre scorso. La cartina di viaggio non prevedeva il passaggio sul Titano, ripristinato dal Governo sammarinese solo qualche settimana fa. Il percorso: le auto costeggiando il lago di Garda arriveranno alla prima tappa che è fissata a Cervia. Il giorno seguente, 14 maggio partenza da Cesenatico la carovana si presenterà in Repubblica in mattinata. Programma ancora da definire ma non dovrebbe cambiare rispetto alle altre edizioni con brevissima sosta in Piazza della Libertà dove sarà possibile fotografare esemplari unici nel loro genere.

Da San Marino, l'arrivo ad Urbino, poi la discesa verso Roma. Terza tappa, la più lunga, sarà di risalita verso la Toscana per rientrare a Brescia. 400 equipaggi provenienti da 33 Paesi distribuiti nei 5 continenti. La marca più rappresentata è l'Alfa Romeo con 53 automobili, al secondo posto 32 vetture di Lancia, seguono Fiat con 31, Jaguar con 29, Mercedes-benz con 21, Ferrari e Bugatti con 19, Porche con 18, Austin Healey con 15 e Astron Martin con 14. Il presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto all'iscrizione della 'Freccia Rossa' nel Patrimonio Immateriale dell'Unesco.



I più letti della settimana: