Tanak trionfa in Finlandia

Ha dominato la gara scandinava aggiudicandosi 5 delle 10 prove in programma. Ott Tanak ha vinto il rally di Finlandia, seconda prova del campionato del mondo. Una gara magistrale quella del Campione del Mondo del 2019, che ha mantenuto il comando della classifica dalla prima all’ultima speciale di una gara caratterizzata dal freddo e dalla neve. Per Tanak, che era stato costretto al ritiro al Montecarlo, si tratta della seconda vittoria iridata al volante della Hyundai, la 14esima in carriera. Davvero appassionante il duello per il secondo posto che alla fine ha premiato il beniamino di casa Kalle Rovampera. Il portacolori di casa Toyota è stato autore di una gara semplicemente fantastica e che a soli 20 anni, lo vede proiettato in testa alla classifica mondiale. Rovampera ha fatto segnare il miglior tempo nella Power Stage ed ha chiuso con un vantaggio di 2 secondi e 3 decimi su Thierry Neuville. Se il finnico è stato più costante del rivale Hyundai, Neuville è stato bravo a sfruttare al meglio le gomme, conquistando il terzo posto, che significa secondo podio dopo quello del Montecarlo.

Sul filo dei secondi anche la lotta per il quarto posto, che finisce nelle mani di Craig Breen. Il pilota irlandese deve ringraziare i meccanici Hyundai, capaci di sostituire il cambio della sua I20, in appena 15 minuti. Un mezzo miracolo che ha permesso a Breen di chiudere con 9 secondi di vantaggio sulla Toyota del britannico Evans.

Gara, invece, da dimenticare per Sebastien Ogier. Il francese ha commesso un grave errore nell’ultima speciale del sabato ed ha chiuso al quindicesimo posto assoluto, con un ritardo di oltre 11 minuto dal vincitore. Da segnalare il settimo posto di Oliver Solberg, figlio del campione del mondo del 2003 e alla sua prima esperienza su una WRC Plus. Prossimo appuntamento con il Mondiale, dal 22 al 25 aprile, con il Rally di Croazia