Tanti auguri Sic: oggi Simoncelli avrebbe compiuto 34 anni

Classe 1987, Marco Simoncelli oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, avrebbe compiuto 34 anni. Nato a Cattolica, l’ex pilota di MotoGp è cresciuto a Coriano iniziando così a correre sulle minimoto all’età di 7 anni per diventare campione italiano già a dodici. Successivamente ha bruciato sempre le tappe. Marco ha sempre lottato per il suo sogno, che è stato però spezzato il 23 ottobre del 2011 sul circuito di Sepang in Malesia. Il “Sic“ ha perso il controllo della sua Honda finendo rovinosamente a terra e venendo travolto dai piloti alle spalle. Nessuno ha dimenticato Marco Simoncelli e la sua presenza è ancora vivissima nel paddock del Motomondiale, soprattutto grazie al team che porta il suo nome e del quale è anima indiscussa il padre Paolo. Il suo sorriso e la sua simpatia sono rimasti nel cuore di tutti e gli omaggi dunque sono numerosi nel giorno del compleanno di Marco Simoncelli: tv, giornali, social, il sorriso del Sic oggi è ovunque.