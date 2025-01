DAKAR 2025 Tappa 9, vince Al-Attiyah. In vetta Al Rajhi scavalca Lategan. Benavides nelle moto fa doppietta Primo successo alla Dakar 2025 per Al-Attiyah su Dacia. Lategan fora e cede la vetta ad Al Rajhi. Secondo successo consecutivo per l'argentino Benavides nelle moto

Il sudafricano Henk Lategan si vede soffiare la leadership della generale dopo il prologo e otto tappe quasi perfette. Nella nona, e per lui, maledetta tappa, troppi errori di navigazione e soprattutto due forature hanno aperto il passo al padrone di casa, il saudita Yazeed Al-Rajhi con la sua Hilux Overdrive si porta al comando con 7'09” di vantaggio. La nona tappa 357 chilometri ha visto primeggiare Nasser Al- Attiyah, il pilota qatarino ha regalato a Dacia la prima affermazione alla Dakar. Podio completato dal belga De Mevius su Mini, terzo Al-Rajhi come detto nuovo leader della classifica generale.

Da segnalare l'uscita di scena di un protagonista delle vittorie di tappa come il sudafricano Guy David Botterill pilota ufficiale Toyota ritirato dopo un incidente al chilometro 272. Tutto aperto per quanto riguarda la lotta per la vittoria finale con quattro piloti racchiusi in poco più di 25 minuti. Al quarto posto Al-Attiyah, terzo lo svedese Ekstrom, scivola al secondo posto Lategam. Guida la generale Al Rajhi.

Nella moto è duello per la vittoria finale tra Daniel Sanders e Tosha Schareina con l'australiano capace, nella nona, di allungare sullo spagnolo, caduto all'inizio della speciale. La tappa è stata vinta dall'argentino Luciano Benavides su KTM, per lui secondo successo consecutivo davanti al francese Adrien Van Beveren.

