RALLY Targa Florio: Basso si prende vittoria e testa della classifica Prima vittoria in carriera per il pilota trevigiano in Sicilia. Basso diventa leader del CIR, alle sue spalle Craig Breen. Terzo De Tommaso navigato dal sammarinese Bizzocchi. In gara anche il vice-campione del mondo Neuville, primo nella categoria WRC.

In una carriera costellata di successi mancava un ultimo tassello a Giandomenico Basso: imporsi nella corsa automobilistica più antica al mondo. Una maledizione durata anni ed interrotta – finalmente – nel 2021: il trevigiano ha dominato l'edizione numero 105 della “Targa Florio”, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally. Basso, al volante della sua Skoda Fabia R5, ha preso il comando alla terza delle dieci prove speciali in programma e non l'ha più lasciato fino al traguardo. In più, doppia soddisfazione: oltre alla vittoria del rally, il già 3 volte campione italiano si è preso pure la vetta del Tricolore dopo un avvio complicato. Ora Basso è a quota 43 punti, 2 in più di Craig Breen. Secondo posto con conseguente commozione per l'irlandese che, proprio su queste strade, perse il suo copilota Gareth Roberts a seguito di uno spaventoso incidente nel lontano 2012. Questa volta gli asfalti siciliani sorridono al pilota della Hyundai, più che mai in corsa per il CIR.

“Targa” che parla anche sammarinese: merito del navigatore biancazzurro Massimo Bizzocchi e, soprattutto, del fido compagno Damiano De Tommaso. I due sono terzi a bordo della Citroen C3, a 20 secondi da Basso. Prova maiuscola del varesino: sempre in Top 3, vincitore della Power Stage di apertura del venerdì e, tra le altre, del round valido per il Campionato Italiano Rally Asfalto. Alle sue spalle Tommaso Ciuffi – quarto – e l'idolo locale Totò Riolo – quinto - mentre non è andata bene ad Andrea Crugnola e Stefano Albertini: il campione in carica non è nemmeno partito a causa di un problema al motore della sua Hyundai già durante lo shakedown, l'attuale leader – almeno prima della Targa Florio – è stato costretto al ritiro dopo un urto nella penultima speciale. CIR che tornerà protagonista il 25-26 giugno con la 49ª edizione del Rally di San Marino.

