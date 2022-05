Targa Florio: prima vittoria in carriera per Damiano De Tommaso

La prima vittoria in carriera nella gara automobilistica più antica del mondo. Damiano De Tommaso, navigato da Giorgia Ascalone, al volante di una Skoda Fabia Rally 2 ha trionfato nell'edizione 106 della Targa Florio, terzo appuntamento della serie tricolore. Un successo frutto della continuità, il pilota varesino si è dimostrato particolarmente veloce sia su asciutto che sul bagnato ed è stato bravo a resistere nell’ultima prova speciale al veemente ritorno di Andrea Crugnola. De Tommaso ha chiuso con un vantaggio di 4 secondi e 2 decimi sul portacolori di casa Citroen. Crugnola si è aggiudicato 6 delle 9 speciali disputate ed è andato vicino ad una clamorosa rimonta, dopo aver perso 15 secondi nell'ultima prova della prima tappa. Il leader della classifica generale è risalito fino al secondo posto assoluto, superando nell'ultima speciale Fabio Andolfi. Il vincitore del rally di Sanremo si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio, con un ritardo di 7 secondi e 7 decimi dal vincitore. Il pilota savonese che ha fatto segnare il miglior tempo in due prove speciali, si conferma anche al terzo posto nella classifica tricolore. Rimane fuori dal podio Giandomenico Basso. Il vincitore della passata edizione non è mai risuscito ad inserirsi nella lotta per la vittoria ed è stato costretto ad accontentarsi della quarta posizione. Prossimo appuntamento del campionato italiano, il 24 e 25 giugno, con il rally di Alba in provincia di Cuneo.