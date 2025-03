MOTOGP Team Ducati, Manuel Poggiali: “Stiamo lavorando per portare i piloti ad essere competitivi” Il coach della Ducati Poggiali parla di dettagli che fanno la differenza. “Contenti di quello che è accaduto in Thailandia – sostiene il due volte campione del mondo- siamo sulla strada giusta ma c'è ancora molto da fare"

Manuel Poggiali coach Ducati: "Direi che la prima gara, il primo weekend è andato bene nel suo insieme, con Marc bottino pieno da ogni punto di vista, quindi poco da aggiungere, con Pecco ovviamente due terzi posti nella gara sprint e quella lunga, si può fare meglio indubbiamente e siamo qua per cercare di trovare sempre più dettagli che si possano portare ad avere entrambi i piloti fondamentalmente a giocarci la vittoria ad ogni Gran Premio. Marc ha lavorato molto bene quest'inverno, che si è presentato nel migliore dei modi, determinato, che alla prima gara praticamente ha dominato, quindi, ripeto, su Marc c'è poco da aggiungere, lo conosciamo, il suo curriculum è chiaro, però come dico anche a Pecco, ma come dico anche a Marc, ma anche figlie dell'esperienza dell'anno scorso, non si vince né si perde il Mondiale alla prima gara, per cui dobbiamo cercare di continuare su questa base, migliorando anche con Marc, ma soprattutto anche con Pecco alcuni dettagli, perché comunque siamo competitivi, ma per esserlo ancora di più sono i dettagli che faranno la differenza e su quelli ci dobbiamo concentrare per migliorare le nostre prestazioni, potenzialmente fare primo e secondo tutti i sabati e tutte le domeniche per rendere il bottino pieno a Ducati Factory, Ducati Lenovo".

