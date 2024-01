MOTOMONDIALE Team Gresini: con Marquez si punta al mondiale

La stagione 2024 del Team Gresini si è aperta in una delle discoteche più famose della riviera romagnola, il Cocoricò di Riccione. Una presentazione spettacolare in una atmosfera magica, fatta di luci, colori e tanta energia. Ad aprire le danze sono stati i piloti della Moto E con i confermatissimi Matteo Ferrari e Alessio Finello che non hanno nascosto l'obiettivo di puntare al titolo iridato.

Svelata anche la nuova livrea delle Moto 2 che saranno affidate a due piloti spagnoli, il giovanissimo Manuel Gonzales e Albert Arenas, campione del mondo della Moto 3 nella stagione 2020. Entusiasti degli ottimi risultati ottenuti nei test di Valencia, i due alfieri della scuderia romagnola sono pronti a recitare un ruolo da protagonisti nel mondiale 2024.

Effetti speciali e adrenalina allo stato puro per il momento più atteso, quello della Moto GP e dei fratelli Marquez. Il primo a parlare è stato Alex, per il secondo anno consecutivo in sella alla Ducati del Team Gresini. Protagonista assoluto della serata, Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo ha deciso di lasciare un colosso come la Honda per salire sulla Ducati di un team satellite, convinto di aver fatto la scelta migliore per tornare a divertirsi e a nutrire ambizioni iridate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: